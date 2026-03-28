2026年3月上旬、高市早苗首相の名前を冠した仮想通貨「SANAE TOKEN（サナエトークン）」が問題になった。さらに、暴露系インフルエンサー「DEATHDOL NOTE（デスドルノート）」創設者が、石破茂前首相とのツーショットとともに対談したと投稿。後に「正式な取材や対談の場」ではなかったと釈明した。著名政治家がインフルエンサーに顔や名前を利用されるケースが立て続けに起きているが、専門家は著名人の顔や名前が勝手に使われる