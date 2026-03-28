『SPA!デジタル写真集三田悠貴「はみ出す天然系Gカップ」』好評発売中！発売を記念して、誌面カットを公開！ 静謐な温泉宿、浴衣姿で微笑む彼女。しかし、その布がゆっくりと肩から滑り落ちると、そこには息を呑むほどの色香を纏った美ボディが立ち現れる。 三田悠貴 ©週刊SPA!編集部／撮影：岡本武志 3月20日に発売した三田悠貴のデジタル写真集「はみ出す天然系Gカップ」は、彼女の持つ艶や