本州では続々と桜の見頃を迎えています。北海道の桜の季節はあと1か月ほど先ですが、先日(3月25日)発表された最新の桜の開花予想によると、今年も全道的に早めの開花となりそうです。お花見の計画は早め早めに立てておくとよさそうです。今年も桜の季節は早めに訪れそう北海道のこの先1か月の気温は、平年より高い予想になっています。花芽も順調に成長し、道内は平年より早めに開花を迎える所がほとんどとなるでしょう。主な都市