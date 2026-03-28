エイベックス・マネジメント株式会社に所属する４人組アイドルグループ「わーすた」が２７日、１１周年公演「ＴｈｅＷｏｒｌｄＳｔａｎｄａｒｄ〜君と［ハート］世界じゅう！１周年！〜」を開催し、今冬でのグループ解散を発表した。わーすたは廣川奈々聖、松田美里、小玉梨々華、三品瑠香からなるデジタルネイティブ世代アイドル。２０１５年に結成し、グループ名は「ＴｈｅＷｏｒｌｄＳｔａｎｄａｒｄ」の略。発表