山形県米沢市の中心部で27日夜遅くにかけて、住宅など3棟に拡大する火事があり1人の遺体が見つかりました。火元の家に住む90代の女性が行方不明となっており、警察で身元の確認などを進めています。27日午後5時50分ごろ、山形県米沢市城南2丁目の中村悦子さんの住宅から火が出ているなどと近隣住民から複数の通報がありました。火はおよそ5時間半後の午後11時20分すぎに消し止められましたが、この火事で、中村さんの木造2階建ての