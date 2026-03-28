女優で歌手の生田絵梨花が２８日、都内で「三ツ矢サイダー澄みきる青空バルーン」記者発表会に出席した。「三ツ矢（３２８）の日」に合わせて行われたイベント。生田は、青空によく映える水色のＴシャツにデニムを着用して登場した。商品の爽やかさにぴったりな姿で「このイベントにご家族でもご友人とでもカップルでもお一人でも、たくさんの方に来ていただきたい」と呼びかけた。この日は、「青空お届け隊隊長」にも就任