巨人・リチャード内野手の妻で、元ＨＫＴ４８で現在は音楽ユニット「ＳＨＯＯＴＴＨＥＭＯＯＮ」メンバーの外薗（ほかぞの）葉月が、姉妹ショットを公開した。２８日までにインスタグラムに「愛しの姉の誕生日おめでとう！！！」と書き出すと、プライベートショットを披露。姉妹での思い出２ショットや姉の誕生日を祝う姿などを公開した。続けて「大親友姉妹というあまり聞き馴染みのない言葉がよく似合う私たちです私