3月17日（火）放送の「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で、MCのDAIGOが明かした“4月生まれあるある”に注目が集まった。 ©ABCテレビ この日のテーマは「春の味覚！たけのこ」。しっかりとした味つけがご飯に合い、常備菜としてもオススメの「たけのこと鶏の照り煮」を辻調理師専門学校の長谷川晃先生に教わった。 春の香りが広がる木の芽も仕上げに添え