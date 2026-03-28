“パンチくん”ことニホンザル・パンチが世界中で話題になっている千葉県・市川市動植物園が26日、公式Xを更新。パンチに寄せられた多くの“プレゼント”を公開し、感謝のメッセージをつづった。【写真】「きゃーこれは感動です」子ザルのパンチくんに届いた“驚きの光景”投稿では「パンチに世界中の子ども達から応援のお手紙が！（写真はほんの一部です) パンチのかわりにスタッフ一同が1枚1枚拝見しています」と報告し、色