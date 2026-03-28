『SPA!デジタル写真集三田悠貴「はみ出す天然系Gカップ」』の発売を記念し、誌面カットの一部が公開された。軽トラックで全国を巡る旅好きとしても知られる三田悠貴が、グラビアではまた違った表情を見せている。【写真】美太ももチラリ！チェックのスカートでキュートな三田悠貴三田悠貴は1998年、岐阜県生まれ。祖父から譲り受けた軽トラックで各地を巡る様子を、CBCテレビ『歩道・車道バラエティ道との遭遇』やYouTube