お笑いコンビ・見取り図（盛山晋太郎、リリー）、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）が、きょう28日放送のMBSテレビ『かまいたちの知らんけど』（毎週土曜深0：28※関西ローカル）に登場する。【写真】同期の見取り図＆さらば青春の光がトーク今回は「同期芸人バスツアー、色々思ってることしゃべったら楽しい、知らんけど」と題し、かまいたち（濱家隆一、山内健司）が見取り図、さらば青春の光をゲストに迎え、移動中