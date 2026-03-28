世界フィギュア４度目Ｖ【プラハ＝岡田浩幸】２７日にプラハで行われたフィギュアスケート世界選手権の女子フリーで、ミラノ・コルティナ五輪銀メダルの坂本花織（シスメックス）が４度目の優勝を飾り、千葉百音（もね）（木下グループ）はフリーで２位の１５０・０２点をマークし、合計２２８・４７点で２位に入った。中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）は９位。アイスダンスのリズムダンス（ＲＤ）は吉田唄菜、森田真沙也組（木