昨年エリカ賞2着後、今年初戦の共同通信杯で2着だったベレシート（牡3＝斉藤崇、父エピファネイア）は京都新聞杯（5月9日、京都芝2200メートル）を視野に入れ、調整を進めていく。28日、サンデーサラブレッドクラブが発表。前走後は栗東トレセン近郊のノーザンファームしがらきで調整を進めている。母クロノジェネシスは19年秋華賞、20年宝塚記念、有馬記念、21年宝塚記念とG1を4勝した。