元大阪市長で弁護士の橋下徹氏が２８日、カンテレ「ドっとコネクト」に出演し、歌手太田裕美が歌って大ヒットした「木綿のハンカチーフ」（１９７５年）の歌詞について感想を述べた。番組冒頭、同曲が流れ、石井亮次アナウンサーが「木綿のハンカチーフ。こちらは…」と両サイドの橋下氏、長嶋一茂をみやった。橋下氏が「これは僕です」と自身のリクエストと明かした。橋下氏は「前から知ってたんです。ものすごい希望に溢れる