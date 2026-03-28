俳優西垣匠（26）が28日、都内で、カレンダー発売記念イベントを行った。デビューから5年がたち、西垣は「あっという間なんですけれど、振り返るとだいぶ濃かったと思います。過去の作品を見たりすると、恥ずかしくて見られないぐらい下手っぴだと思うこともある」と振り返った。転機になった作品に、21年のTBS系「ドラゴン桜」の第2シリーズを挙げ、「すてきな先輩方に囲まれて、初めて俳優として生きていくっていうのは、どうい