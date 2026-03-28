28日未明、横手市の市道で軽乗用車がガードレールに衝突する事故があり、68歳の男性が死亡しました。事故があったのは横手市赤坂の市道です。横手警察署の調べによりますと28日午前3時50分ごろ「強い衝撃で目が覚めたら車がぶつかっている」と軽乗用車に乗っていた人から警察に通報がありました。この事故で運転していた横手市睦成の運転代行業経営、嶋田昇悦さん68歳が死亡しました。通報した60代の男性は助手席に乗