オクラホマシティ・サンダー vs シカゴ・ブルズ日付：2026年3月28日（土）開催地：ペイコム・センター（Oklahoma City）最終スコア：オクラホマシティ・サンダー 131 - 113 シカゴ・ブルズ NBAのオクラホマシティ・サンダー対シカゴ・ブルズがペイコム・センター（Oklahoma City）で行われた。 第1クォーターはシカゴ・ブルズがリードし29-32で終了する。第2クォー