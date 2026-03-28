中国のSNS・小紅書（RED）に22日、「日本の電車でベッドを運んだ」との投稿があり、反響が寄せられている。日本在住とみられる投稿者は「日本の電車に持ち込めないものなんてまだあるのだろうか」と題し、「今日引っ越しの時に借りてきた車が小さかった。仕方なく、自分の手で幅1．2メートル（あの支柱は2メートル）のベッドを担いで西武線に18駅乗って移動することにした」と説明。一時的に解体してパーツごとにまとめたベッドフ