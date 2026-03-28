タカラトミーは、アニメ「新幹線変形ロボ シンカリオン 特別ダイヤ版」と連動した玩具「SGX01 シンカリオン E5はやぶさ」など全5種を、2026年4月18日に全国の玩具店およびインターネット通販などで発売する。2機を合体させる「リンク合体」がすぐに楽しめるセットも同時発売実在の新幹線が変形してロボットになる「シンカリオン」シリーズから、第1期のシンカリオンが新モデルに進化して再び登場。全高約150ミリの遊びやすいサイズ