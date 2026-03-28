春の観光シーズンを迎え、シカで有名な奈良公園は溢れんばかりの観光客でにぎわっています。しかし、その活況とは裏腹に、奈良県を訪れるインバウンド客の1人あたり消費単価が、47都道府県で「最下位」という衝撃的なデータが明らかになりました（観光庁の調査より）。 【写真で見る】こんなにも違いが！？近鉄奈良駅周辺の「日中」と「夕暮れ～夜」を比較 なぜ、これほど人が集まりながら“稼げない”の