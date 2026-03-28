◇米男子ゴルフツアーヒューストン・オープン第2日（2026年3月27日テキサス州メモリアルパーク・コース＝7475ヤード、パー70）第2ラウンドが行われ、93位で出た金谷拓実（27＝SOMPOひまわり生命）が6バーディー、1ボギーの65と伸ばし、通算4アンダーで33位に浮上した。首位と9打差。69で回った平田憲聖（25＝ELECOM）は4オーバーで予選落ちした。63をマークしたゲーリー・ウッドランド（41＝米国）が13アンダーで首