台湾のタレントや一流シェフが13日に熊本市を訪れ、人気バラエティー番組のロケを行いました。木村知事やくまモンも参加し、台湾の宴会料理がふるまわれました。熊本市を訪れたのは台湾のテレビ局三立電視のバラエティー番組「台湾パント―料理を世界に」の一行です。この番組は、主に屋外で楽しむ台湾伝統の宴会料理パント―を一流シェフが世界中でふるまう番組です。これまでニューヨークやシ