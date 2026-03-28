イランでは、イスラエルが民間の原子力関連施設や発電所などを攻撃しました。イラン側がサウジアラビアの空軍基地へ攻撃を行ったことも報じられていて、さらなる事態の悪化が懸念されます。イランのアラグチ外相は27日、イラン最大級の製鉄所2か所や、民間の原子力関連施設、発電所を含むインフラ施設が攻撃されたと明かしました。イスラエルによる攻撃ではあるものの、アメリカと調整したうえでの攻撃だと主張しています。アメリ