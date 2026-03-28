◇プロ野球セ・リーグ巨人3ー1阪神（3月27日、東京ドーム）大勢投手、ライデル・マルティネス投手が調整中のため、不在の巨人。杉内俊哉投手チーフコーチは、9回については中川皓太投手、田中瑛斗投手、そしてルシアーノ投手で考えていると明かしました。この日もブルペンで肩を作っていたのは田中投手とルシアーノ投手。9回の阪神の攻撃が森下翔太選手からだったため、田中投手を選びましたが、「たまたま、きょうは瑛斗って