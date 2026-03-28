photo : Kazumi Oda 2024年11月11日の記事を編集して再掲載しています。声でも、コップを叩いた音でも、ギターでも。デジタル録音（サンプリング）した音に、音階とリズムをつけて自在に再生できる「サンプラー」というマシーン。80年代に日本のAKAIが出したMPCシリーズが、HIP HOPやクラブミュージック業界を席巻。鍵盤だけでなくプラスチックやゴム素材のボタンやタッチパッドなど、さまざ