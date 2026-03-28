白髪を染めて隠すのではなく、明るい色味やハイライトでなじませるスタイルが注目されています。白髪をデザインの一部に変えることで、伸びてきても気になりにくいのが魅力です。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代が無理なくオシャレを楽しめそうな白髪ぼかしボブをご紹介します。 外ハネが映えるまろやかなぱっつんボブ まろやかなくすみブラウンで仕上げた、ストレートタッチのぱっつんボブ