結婚前の約束にこだわる夫と、状況に応じた柔軟性を求める妻。筆者の知人は、答えの出ない悩みを抱き続けていました。知人のエピソードを紹介します。 家事育児をしない夫 私は30代の専業主婦です。子どもは双子で、現在2歳になったところ。 夫は自分でお店を経営しており、朝早くから深夜まで毎日頑張って働いています。そのためあまり家にいませんし、家事育児にもノータッチ。 それでも私は、夫が家事育児を