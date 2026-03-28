「猫ひっかき病」とは？ 猫ひっかき病は、バルトネラ・ヘンセラ（Bartonella henselae）という細菌が原因で起こる感染症です。この菌は主に猫の体に寄生する「ノミ」が運んできます。 ノミが菌を持った猫の血を吸い、そのノミの糞が別の猫の爪や牙に付着することで、人への感染経路ができあがります。 猫自身はこの菌を持っていても体調を崩すことがほとんどないため、一見元気そうに見える猫からでも感染する可能性があ