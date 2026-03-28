美しき「蛍光生物」発見の衝撃ブルーやオレンジに光る「ミドリイソギンチャク」、ポップな水玉模様の「タコクラゲ」、ネオンサインのように浮かび上がる「アブラゼミ」……。紫外線（UV）に反応してサイバー感あふれる光を放つ「蛍光生物」の知られざる姿を収めた写真集『光と闇の生き物図鑑 ブラックライトで光る美しい生命たち』（KADOKAWA）が話題を呼んでいる。著者は島根県松江市を拠点に活動する生物写真家の眼遊さんだ。ブ