急な雨の時に頼りになる折りたたみ傘を、カバンの中に忍ばせておきませんか？【3COINS（スリーコインズ）】には、ポップな柄や名画をあしらった新作の折りたたみ傘が登場中。遊び心を感じられるようなデザインに、思わず何本も欲しくなるかも。今回はそんな、3COINSの「おしゃれ傘」をご紹介します。 ポップな柄を配置したおしゃれな傘 落ち着きのあるモノトーンで、通勤でも気兼ねなく使えそうな「柄折りたた