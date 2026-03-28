本拠地アスレチックス戦米大リーグ・ブルージェイズの岡本和真内野手は27日（日本時間28日）、本拠地でのアスレチックスとの開幕戦に「7番・三塁」で先発し、メジャーデビューを果たした。3打数2安打1四球をマークし、チームの3-2のサヨナラ勝ちに貢献した。試合後にはNHK-BSのインタビュー中にチームメートから粋な歓迎を受けていた。岡本は2-2で迎えた9回。2死走者なしから右前打を放つと、後続のクレメントが二塁打。三塁に