モデルのソフィア・リッチー（27）が第2子を出産した。シンガー・ソングライターのライオネル・リッチーの娘であるソフィアとアトランティック・レコードCEOで夫のエリオット・グレインジュ氏との間に、1歳10カ月の娘エロイーズちゃんの弟となるヘンリー君が18日に誕生していたことが明かされた。 【写真】かわいすぎる「私の人生の宝物たち」母の愛が伝わってくる ソフィアは