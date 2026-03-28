日本はスコットランド、イングランド代表と対戦へ2026年北中米ワールドカップ（W杯）本番まで2か月あまり。日本代表にとって3月のスコットランド（グラスゴー）・イングランド（ロンドン）2連戦は、大会前最後の重要な活動の場だ。ご存じの通り、今回はキャプテン・遠藤航（リバプール）を筆頭に、南野拓実（モナコ）、久保建英（レアル・ソシエダ）、板倉滉、冨安健洋（ともにアヤックス）といった主軸が揃って離脱中。そうい