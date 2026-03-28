Wacomが2025年10月にリリースした「Wacom MovinkPad Pro 14」は、描くことに特化したAndroidタブレット「Wacom MovinkPad 11」をプロ向けスペックに性能を高めたものです。そんなWacom MovinkPad Pro 14が「エヴァンゲリオン」シリーズとコラボした「Wacom MovinkPad Pro EVA Edition」が2026年2月26日に登場しました。WacomからWacom MovinkPad Pro EVA Editionを借りることができたため、エヴァンゲリオン尽くしのデザインを撮影