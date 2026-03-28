記事ポイント大正元年創業の老舗が手がける薔薇のチョコレートブランドから春限定「サクラ・シリーズ」が登場桜色チョコ・リーフパイ缶・コーン型ショコラの全3種をラインナップメサージュ・ド・ローズ公式オンラインショップにて2026年シーズン限定で販売 大正元年創業のハンター製菓が展開する薔薇のチョコレートブランド「メサージュ・ド・ローズ」から、春の期間限定商品「サクラ・シリーズ」が発売されます。“花を贈る