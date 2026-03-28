◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２８日・東京ドーム）球団史上初となる新人開幕投手勝利を飾った巨人・竹丸和幸投手が、一夜明けて試合前練習に姿を現した。２７日に行われた阪神との開幕戦（東京ドーム）で先発登板し、６回１失点でプロ初勝利を挙げた左腕。一夜明けてグラウンドに姿を現すと、投手陣から「おめでとう！」と拍手で祝福された。練習ではジョギングや体の状態を確認。普段通りのメニューを消化した。前日