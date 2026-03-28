任期満了に伴い4月に行われる静岡･沼津市長選挙に新人の沓沢大三氏（72歳）が立候補を表明しました。沼津市長選挙への立候補を表明したのは靴の製造会社社長の沓沢大三氏･72歳です。沓沢氏は、会見で「物価高騰から市民生活を守りたい」などと訴えました。（沼津市長選立候補表明 沓沢 大三氏･72歳）「私は急激なインフレ物価高騰から市民生活を守るために全力を尽くしていきたいと思います。鉄道高架事業、あるいは大型公共事業