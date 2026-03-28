静岡･松崎町では春の観光振興策として地元企業の協力で、3月27日から桜のライトアップが始まりました。（カウントダウン）「3・2・1お願いします」カウントダウンで始まった桜のライトアップイベント、静岡･松崎町観光協会が地元で水道工事を手掛ける「赤沢水道」から提灯1000個とスポットライトの寄贈を受け、スタートさせたものです。まもなく見頃を迎える大沢地区の桜並木のほか、近くの山神社にも提灯が飾られ、お汁粉が