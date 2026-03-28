記事ポイントプリキュアスピンオフ「ぷちきゅあ」とたまごっち30周年のコラボ商品30以上のぷちきゅあをお世話でき、ミニゲームも搭載プレミアムバンダイにて各5,500円（税込）で予約受付中 プリキュアシリーズ初のスピンオフアニメ「ぷちきゅあ〜Precure Fairies〜」と、30周年を迎える「たまごっち」のコラボ商品が登場です。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、「ぷちきゅあっち きゅあ〜 な