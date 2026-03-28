俳優の田辺誠一“画伯”が、大御所タレントを独特のタッチで描いた。２８日までに自身のインスタグラムを更新し「４／１（水）に徹子の部屋に出演します（２年半ぶり３回目）」と報告し、「と言うことで徹子さんを描いてみました」。そのイラストをアップした。ユル〜いタッチで描かれた黒柳徹子に、フォロワーはほっこり。「最初なんだろう！？って思いましたが、徹子さんと言われたら徹子さんにしか見えません！！画伯さす