静岡空港の2月の搭乗者数は前年の同じ月より増加し20か月連続で前の年の同じ月を上回りました。静岡県の発表によりますと、2月の静岡空港発着便の搭乗者数は5万2156人で、前の年の同じ月を700人上回りました。国際線は、前年と比べ上海線など中国路線の欠航分が減りましたが、韓国・ソウル線の増便もあり、全体では搭乗者数が増えました。搭乗者数が、前の年の同じ月を上回るのは、2024年7月から20か月連続です。静岡県の担当者は