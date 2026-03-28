◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―中日（２８日・マツダスタジアム）中日の根尾昂投手と福田幸之介投手が、１軍に合流した。２７日までファーム・リーグの西武戦に同行していたが、この日は朝５時に２軍宿舎の東京・立川を出発。１１時頃にマツダスタジアムに到着し、試合前練習に姿を見せた。根尾は、オープン戦６試合に登板し、計７回２／３で防御率２・３５と安定した投球を見せていた。福田も今季はファームで２試合に登板し、