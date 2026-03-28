記事ポイント2026年3月20日〜4月5日の17日間、400以上のヨガクラスが完全無料で受講可能全国から厳選された40名のプロ講師がオンラインで集結「春バテ」対策に特化した快眠ヨガやリカバリープログラムを提供 ヨガタウンが、日本最大級の無料オンラインヨガイベント「YOGAWeek 2026 春分」を開催しています。2026年3月20日（金・春分の日）から4月5日（日）までの17日間、「ウェルネス・リカバリー」をテーマに400以上のクラス