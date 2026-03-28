記事ポイント受注生産型で在庫リスクなしのオリジナルグッズ製作プラットフォーム製造・発送は運営側が対応し、出店者は企画と発信に集中できる仕組みコンセプト設計からブランド育成まで伴走するサポート体制 アソビナが運営するECプラットフォーム「DELIGRAPHICS（デリグラフィックス）」が、出店パートナーの募集を本格的に強化しています。イラストレーターやデザイナーなどのクリエイターに加え、オリジナルグッズを展開