◇米男子ゴルフ下部ツアークラブカー選手権第2日（2026年3月27日ジョージア州ランディング・ゴルフ＆アスレチックC＝7185ヤード、パー72）第2ラウンドが行われ、48位から出て65で回った杉浦悠太（24＝フリー）と、10位から出て68で回った石川遼（34＝CASIO）が通算10アンダーで6位で決勝ラウンドに進んだ。103位で出た大西魁斗（27＝フリー）は68で回り、6アンダーの64位で予選通過した。