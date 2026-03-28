◇米女子ゴルフツアーフォード選手権第2日（2026年3月27日アリゾナ州ワールウインドGC＝6675ヤード、パー72）第2ラウンドが行われ、トップと5打差の6位から出た勝みなみ（27＝明治安田）が66で回り通算13アンダーで3位に浮上した。首位のネリー・コルダ（27＝米国）と3打差の好位置で決勝ラウンドに進んだ。34位で出た岩井千怜（23＝Honda）は65、22位で出た古江彩佳（25＝富士通）は66で回り、ともに11アンダーで8位