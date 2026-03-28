「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が27日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。街で聞かれて嫌だったことを明かした。MCの笑福亭鶴瓶は「顔も完全にあのちゃんやんか」と言い、藤ヶ谷太輔は「小さい子とかにも声かけられること増えたんじゃないですか」と質問。あのは「めっちゃ多いです、増えました」「声で絶対バレますね。顔隠そうが」と打ち明けた。藤ヶ谷は「僕何かで読んだ時に、個人