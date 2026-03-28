アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃をめぐり、アメリカのルビオ国務長官は「作戦は数週間で終了する見込みだ」と話しました。アメリカ ルビオ国務長官「作戦は予定通り、あるいは予定よりも進んでいる。数か月ではなく、数週間以内の適切な時期に終了する見込みだ」ルビオ国務長官は27日、イランへの攻撃についてこのように述べ、「まだやるべきことは残っており、任務を完遂しなければならない」と強調しました。その