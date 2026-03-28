俳優の西垣匠（26）が28日、都内で26年度カレンダーの発売記念会見を行った。カレンダーには、読み込むと月替わりのボイスメッセージが再生されるQRコードが掲載。会見では4月のメッセージを実際に読み上げ「皆さんの背中を後押しするようなもの。カレンダーとともに“今日頑張ってみよう”という気持ちになってくれたら」と照れ笑いを浮かべた。31日スタートのMBSドラマ「失恋カルタ」では乃木坂46の梅澤美波（27）、女優の