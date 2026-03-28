俳優西垣匠（26）が28日、都内でカレンダー発売記念イベントを行った。コンセプトを聞かれ「ファッショナブル、おしゃれに攻めてみよう、と。30代に向けて、少しずつ大人の顔もできるようになってきたぞとアピールしていけたら」と話した。自己採点は「95（点）くらいにしておきます。来年も出したいので」。また、西垣は「先日、いい炊飯器に替えまして」と明かし、「家電にお金をかけるのはいいかもしれないと思いました。節目、